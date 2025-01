Washington gèle l'aide étrangère américaine, sauf à Israël

Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a gelé l'aide étrangère des Etats-Unis, à l'exception de celle fournie à l'Egypte et Israël, le temps d'un réexamen des programmes, selon une circulaire interne. Cette dernière ne fait pas mention de l'Ukraine.

'Aucun nouveau fonds ne sera engagé [...] tant que chaque nouvelle attribution ou extension proposée n'aura pas été examinée et approuvée' en conformité avec le programme du président américain Donald Trump, indique cette circulaire consultée vendredi par l'AFP.

L'aide alimentaire d'urgence est exemptée. La circulaire laisse suggérer que l'aide à l'Ukraine est également gelée. Kiev a bénéficié sous l'ancien gouvernement américain de milliards de dollars d'aide pour se défendre face à la Russie.

La circulaire découle du décret pris par le 47e président américain Donald Trump lundi, dès le jour de son investiture, ordonnant de geler l'aide étrangère des Etats-Unis pour 90 jours.

'Intérêts américains'

Israël et l'Egypte sont parmi les plus importants bénéficiaires de l'aide militaire des Etats-Unis. Dans la circulaire, le secrétaire d'Etat note qu'il est impossible pour le nouveau gouvernement d'évaluer si les engagements existants en matière d'aide étrangère 'ne font pas double emploi, sont efficaces et sont conformes à la politique étrangère du président Trump'.

Ce dernier avait assuré dans son décret lundi que 'l'industrie et la bureaucratie de l'aide étrangère des Etats-Unis ne sont pas alignées sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, sont contraires aux valeurs américaines'.

/ATS