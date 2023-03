Washington et Séoul lancent les plus importants exercices en 5 ans

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont débuté lundi leurs plus importantes manoeuvres militaires conjointes en cinq ans, malgré les menaces de la Corée du Nord. Quelques heures plus tôt, Pyongyang a annoncé avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin.

Les exercices 'Freedom Shield' entre les forces américaines et sud-coréennes doivent durer au moins dix jours. Ils seront axés sur 'l'évolution de l'environnement de sécurité' due à l'agressivité redoublée de la Corée du Nord, ont déclaré les alliés.

Fait rare, l'armée sud-coréenne a révélé au début mars que les forces spéciales américaines et sud-coréennes organiseraient des manoeuvres militaires 'Teak Knife', qui consistent à simuler des frappes de précision sur des installations clés en Corée du Nord, avant 'Freedom Shield'.

Toutes ces manoeuvres suscitent l'ire Pyongyang qui les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime, tout en justifiant ses propres programmes d'armes nucléaires et balistiques par la nécessité de se défendre.

Tirs d'un sous-marin

Dimanche, la Corée du Nord a lancé deux missiles de croisière depuis un sous-marin, a annoncé lundi l'agence de presse nord-coréenne KCNA. KCNA assure que l'exercice a été couronné de succès, les missiles ayant atteint leurs cibles désignées et non spécifiées au large de la côte est de la péninsule coréenne.

L'agence a souligné que ce tir exprime 'la position invariable' de la Corée du Nord face à une situation dans laquelle 'les impérialistes américains et les forces fantoches sud-coréennes avancent de manière de moins en moins dissimulées dans leurs manoeuvres militaires contre la RPDC', la République populaire démocratique de Corée.

La semaine dernière, Kim Yo-jong, la soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, citée par KCNA, a déclaré qu'une interception des missiles lancés par son pays serait 'considérée comme une claire déclaration de guerre'.

'Pyongyang a des capacités militaires en cours de développement, qu'il veut de toute façon tester, et aime utiliser la coopération de Washington et Séoul comme excuse', a observé auprès de l'AFP Leif-Eric Easley, professeur à l'université Ewha de Séoul.

Washington a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement 'sans failles' à défendre la Corée du Sud en utilisant 'toute la gamme de ses capacités militaires, y compris nucléaires'. La Corée du Sud, qui ne détient pas l'arme atomique, reste officiellement engagée en faveur de la non-prolifération, même si les appels se multiplient au niveau national pour que le pays obtienne ses propres armes nucléaires.

/ATS