Washington déplore la « détérioration » des droits humains en Europe

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Les Etats-Unis déplorent la 'détérioration' de la situation des droits humains dans de nombreux pays en Europe visant notamment la liberté d'expression, selon un rapport annuel du département d'Etat rendu public mardi.

En Allemagne, au Royaume-Uni ou en France, le département d'Etat souligne que 'la situation des droits humains s'est détériorée au cours de l'année' passée, selon ce rapport sur les droits humains dans le monde qui est censé refléter les nouvelles priorités de politique étrangère du président américain Donald Trump.

/ATS
 

