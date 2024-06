Vote demandé à l'ONU sur un projet américain de trêve à Gaza

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir demandé un vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur leur projet de résolution appelant Israël et le Hamas à appliquer 'sans délai' l'accord de cessez-le-feu à Gaza sur la table. Ils n'ont pas précisé la date du vote.

Selon des sources diplomatiques, le vote est envisagé lundi, mais il n'a pas été confirmé par la présidence sud-coréenne du conseil.

Le président américain Joe Biden a dévoilé à la fin mai un plan, selon lui, israélien, en trois phases d'une quarantaine de jours chacune pour passer d'un cessez-le-feu temporaire à une paix durable à Gaza. Les Américains font clairement peser sur le Hamas la responsabilité première de l'accepter, comme le met en lumière le projet de résolution.

La troisième version du texte distribuée dimanche aux Etats-membres du Conseil de sécurité 'salue' cette proposition. Elle assure aussi, contrairement aux précédentes versions, que le plan a été 'accepté' par Israël.

Répondant aux demandes faites par plusieurs Etats-membres du conseil depuis le début des négociations il y a une semaine, le nouveau texte précise le contenu du plan.

Russie réservée

Il indique ainsi, que si la première phase - cessez-le-feu 'immédiat et complet', libération des otages emmenés par le Hamas et 'échange' de prisonniers palestiniens, retrait de l'armée israélienne des 'zones peuplées de Gaza', et entrée de l'aide humanitaire - prend plus de six semaines, le cessez-le-feu sera maintenu 'aussi longtemps que les négociations se poursuivront'.

Selon des sources diplomatiques, plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont montrés très réservés sur les deux précédentes versions du texte américain, en particulier l'Algérie, qui représente le groupe arabe, et la Russie, qui dispose d'un droit de veto.

Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre contre Israël et les représailles israéliennes à Gaza, le Conseil de sécurité peine à parler d'une seule voix. Après deux résolutions principalement centrées sur l'aide humanitaire, il avait finalement exigé à la fin mars un 'cessez-le-feu immédiat' pour la durée du ramadan, les Etats-Unis décidant cette fois de s'abstenir.

Après la décision à la fin mai de la Cour internationale de justice ordonnant à Israël d'arrêter son offensive à Rafah, l'Algérie avait fait circuler un projet de résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt plus précisément de l'offensive à Rafah.

Les Etats-Unis avaient alors estimé qu'un tel texte 'n'aiderait pas', privilégiant toujours les négociations sur le terrain pour parvenir à une trêve.

