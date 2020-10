Virus: nouveau tour de vis en Europe, le Pays de Galles se confine

Couvre-feu en Belgique et en Slovénie, reconfinement au Pays de Galles, nouveau tour de vis en Italie: les restrictions se durcissent en Europe pour tenter de freiner une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Le virus a déjà fait 250'000 morts sur le continent.

L'annonce la plus forte est venue lundi du Pays de Galles, qui sera soumis à partir de vendredi à un confinement de deux semaines, la mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première vague du printemps.

A partir de 18h00 vendredi, il sera demandé aux plus de trois millions d'habitants de la province britannique de 'rester à la maison', a expliqué le Premier ministre gallois Mark Drakeford, ajoutant que la durée de ce 'pare-feu' est la plus courte qui puisse être introduite pour être efficace.

Fermeture des commerces

Les commerces non-essentiels devront fermer, conduisant à une situation comparable au confinement instauré au Royaume-Uni à partir du 23 mars lors de la première vague, et qui a été levé progressivement avant l'été.

A l'échelle planétaire, plus de 40 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont plus de 2,5 millions ces sept derniers jours, le chiffre le plus élevé sur une semaine.

Avec plus de 8000 morts recensés en sept jours, l'Europe, où le seuil des 250'000 morts a été franchi dimanche, connaît son plus lourd bilan sur une semaine depuis la mi-mai, conduisant de nombreux pays à multiplier les mesures sanitaires.

'Montée en flèche' en Belgique

En Belgique, cafés et restaurants sont désormais fermés pour quatre semaines et un couvre-feu entre ce lundi en vigueur de minuit à 05h00 pour endiguer la 'montée en flèche' de l'épidémie.

La fermeture des cafés ne concernait jusqu'à présent dans ce pays que la région de Bruxelles, et seulement jusqu'à début novembre. En outre, les restaurants n'étaient pas concernés.

Lundi, le pays de 11,5 millions d'habitants recensait 222'253 cas positifs, un chiffre qui a plus que doublé sur un mois, et 10'413 décès, ce qui en fait l'un des plus endeuillés d'Europe en proportion de sa population.

Couvre-feu

Un couvre-feu entrera en vigueur aussi dès mardi en Slovénie: les deux millions d'habitants de ce pays membre de l'Union européenne n'auront pas le droit de sortir entre 21h00 et 06h00. En France, les grandes métropoles, dont Paris, sont elles aussi soumises à un couvre-feu de 21h00 à 06h00 depuis ce weekend.

En Italie, de nouvelles restrictions entrent également en vigueur lundi pour les bars et restaurants, l'interdiction des fêtes et foires locales et des sports collectifs amateurs.

Les restaurants devront afficher leur capacité d'accueil maximale, fermer à minuit et accueillir au maximum six personnes par tablée. Les bars fermeront à 18h00 s'ils ne peuvent servir leurs clients à table.

L'Italie, qui faisait figure d'exception vertueuse, affronte une hausse inquiétante des contagions: elle a pour la première fois dépassé les 10'000 nouveaux cas quotidiens vendredi.

Construction d'hôpitaux

En République tchèque, qui a le plus fort taux de contaminations et de décès pour 100'000 habitants en Europe, le gouvernement a demandé à l'armée de construire un hôpital de campagne à l'extérieur de Prague.

A Varsovie, le stade national, construit pour l'Euro-2012 de football, va se transformer en partie en hôpital provisoire. La situation se dégrade aussi en Iran, qui a enregistré lundi 337 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, un record quotidien pour le pays.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1'114'499 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 219'676 décès, suivi par le Brésil avec 153'905 morts, l'Inde avec 114'610 morts, le Mexique avec 86'167 morts et le Royaume-Uni avec 43'646 morts.

La Grande Mosquée rouvre

Certains pays allègent néanmoins les restrictions. L'Arabie saoudite a ouvert dimanche aux fidèles le site le plus sacré de l'islam pour la première fois et a augmenté à 15'000 par jour le nombre de pèlerins autorisés pour la 'omra' dans la ville sainte de La Mecque.

En Israël, crèches, écoles maternelles, parcs nationaux, plages et entreprises n'accueillant pas de public ont rouvert. Les 9 millions d'Israéliens peuvent se déplacer à plus d'un kilomètre de leur domicile.

