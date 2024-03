Viola Amherd veut préserver l'accès au marché européen

La présidente de la Confédération Viola Amherd et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont lancé lundi une nouvelle phase des relations entre l'UE et la Suisse. Il reste beaucoup à faire dans les négociations pour un nouvel accord.

Du côté suisse, il s'agit de préserver l'accès au marché européen pour les entreprises nationales, mais aussi d'orienter l'immigration vers le marché du travail et de garantir la protection des salaires.

La participation des chercheurs aux projets européens est également importante, afin que 'nos têtes pensantes' puissent collaborer dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Viola Amherd a conclu que la Suisse et l'UE ne sont pas seulement liées par des intérêts, mais aussi par des valeurs et des objectifs: l'engagement pour la paix, la démocratie et l'Etat de droit.

'Un paquet de dix accords'

Ursula von der Leyen a exigé des négociations rapides. Il faut profiter de cette dynamique et continuer à travailler avec tout l'entrain nécessaire. 'Notre objectif est de conclure les négociations cette année encore', a déclaré la présidente de la Commission européenne. L'UE souhaite renforcer les relations avec ses partenaires économiques les plus proches. Elle a parlé d'un paquet de dix accords.

La représentante de l'Union a souligné la 'bonne protection' des droits des citoyens européens travaillant en Suisse: 'Pour nous, il est tout à fait décisif que tous les citoyens de l'UE soient traités de la même manière en Suisse, indépendamment de l'Etat membre dont ils sont originaires'

