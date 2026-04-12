Viktor Orban reconnaît sa défaite « douloureuse » aux législatives

Le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orban, a reconnu sa défaite aux législatives de ...
Viktor Orban reconnaît sa défaite « douloureuse » aux législatives

Viktor Orban reconnaît sa défaite

Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

Le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orban, a reconnu sa défaite aux législatives de dimanche, lors d'un bref discours dans son QG de campagne.

'Les résultats des élections, bien que non encore définitifs, sont clairs; pour nous, ils sont douloureux mais sans ambiguïté. Nous n'avons pas reçu la responsabilité ni la possibilité de gouverner', a dit le dirigeant nationaliste au pouvoir depuis 16 ans, ajoutant avoir 'félicité le parti vainqueur'.

Plus tôt, son opposant, le conservateur pro-européen Peter Magyar, avait annoncé avoir reçu un appel de Viktor Orban pour le féliciter de sa victoire aux législatives, dans un post sur Facebook, où il a aussi écrit 'Merci la Hongrie'.

Selon les données du Bureau électoral, après dépouillement de 66,69% des bulletins de vote, le parti Tisza de Peter Magyar peut se prévaloir de 137 des 199 sièges de l'assemblée hongroise, soit une super-majorité des deux tiers lui laissant les mains libres pour des réformes constitutionnelles.

/ATS
 

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