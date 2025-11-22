Vietnam: le bilan des inondations grimpe à 55 morts

Le bilan des récentes pluies exceptionnelles au Vietnam a grimpé à au moins 55 morts en moins ...
Vietnam: le bilan des inondations grimpe à 55 morts

Vietnam: le bilan des inondations grimpe à 55 morts

Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

Le bilan des récentes pluies exceptionnelles au Vietnam a grimpé à au moins 55 morts en moins d'une semaine, selon un nouveau bilan publié samedi par le ministère de l'Environnement. Treize personnes restent portées disparues.

Le sud et le centre du pays asiatique ont enregistré des précipitations incessantes depuis la fin octobre, provoquant des inondations à répétition et laissant sous les eaux des destinations touristiques ainsi que des sites historiques.

Au moins 55 personnes ont été tuées depuis dimanche dans six provinces, notamment celle de Dak Lak, avec plus de 20 victimes, a indiqué le ministère.

Vendredi, les secours continuaient de venir en aide aux habitants réfugiés dans les arbres et sur les toits, d'après les médias d'Etat.

Malgré la décrue, plusieurs autoroutes sont toujours impraticables samedi, et quelque 300'000 personnes restent privées d'électricité, a précisé le ministère.

Entre janvier et octobre, les catastrophes naturelles ont fait 279 morts ou disparus au Vietnam et plus de 2 milliards de dollars de dégâts, selon des chiffres officiels.

Le pays connaît habituellement de fortes pluies entre les mois de juin et septembre, les scientifiques expliquant que le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

/ATS
 

