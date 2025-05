« Vierges » et « rêves divins »: Trump prie à la Maison-Blanche

Le président américain Donald Trump était entouré jeudi à la Maison-Blanche, à Washington, de chefs religieux lui souhaitant de faire des 'rêves divins', lors de la journée nationale de la prière. Un homme s'est agenouillé devant le milliardaire républicain.

Des représentants de différentes confessions ont chanté 'Amazing Grace', un chant chrétien, tandis que le président américain signait un décret pour l'établissement d'une 'commission de la liberté religieuse' lors de ce rassemblement étonnant. La journée de la prière a lieu tous les premiers jeudis de mai aux Etats-Unis.

Depuis la tentative d'assassinat à laquelle a échappé en juillet, Donald Trump répète qu'il a été 'sauvé par Dieu' et semble connaître un regain de foi. 'Nous ramenons la religion dans notre pays et nous la ramenons rapidement et fermement', a-t-il affirmé.

Malgré plusieurs accusations de scandales sexuels et une condamnation au pénal pour des paiements dissimulés à une actrice pornographique, le milliardaire a été accueilli en prophète jeudi lors de la cérémonie dans les jardins de la Maison-Blanche.

'Entourez-le d'une protection divine surnaturelle', a déclaré la télévangéliste Paula White, conseillère spirituelle officielle de Donald Trump et responsable du nouveau bureau de la foi à la Maison-Blanche. 'Accordez-lui une sagesse qui dépasse l'entendement humain [...] et donnez-lui des rêves et des visions divines', a-t-elle ajouté.

Lors de cette prière collective, elle a également appelé à la 'réinitialisation spirituelle' des Etats-Unis d'Amérique. Un membre de l'assistance s'est alors levé de son siège et s'est agenouillé dans un geste de prière devant Donald Trump, alors que celui-ci s'asseyait à son bureau pour signer le décret.

D'autres invités ont levé les mains en l'air en chantant. Donald Trump, de confession protestante, les a remerciés pour leur soutien. Il a également souligné ses efforts pour ramener la religion à la Maison-Blanche, notamment par la création d'un groupe de travail sur les 'préjugés antichrétiens' aux États-Unis, pays qui compte la plus grande population chrétienne au monde.

