Venezuela: le bilan du double séisme grimpe à plus de 6000 morts

Le bilan du double séisme ayant frappé le Venezuela le 24 juin a franchi la barre des 6000 ...
Venezuela: le bilan du double séisme grimpe à plus de 6000 morts

Venezuela: le bilan du double séisme grimpe à plus de 6000 morts

Photo: KEYSTONE/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Le bilan du double séisme ayant frappé le Venezuela le 24 juin a franchi la barre des 6000 morts. Le nombre de décès s'élève désormais à 6125, a indiqué lundi par le président du Parlement vénézuélien, Jorge Rodriguez.

Plusieurs semaines après, des dizaines de personnes poursuivent la recherche des disparus dans l'Etat de La Guaira, au nord de Caracas, le plus durement touché par les tremblements de terre de magnitude 7,2 et 7,5 ayant provoqué l'effondrement d'au moins 190 immeubles.

Le dernier bilan officiel faisait état de 5546 morts.

/ATS
 

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