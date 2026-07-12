Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et frôle désormais ...
Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD PENA R

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et frôle désormais les 4500 morts, selon des chiffres officiels publiés dimanche. Le gouvernement vénézuélien fait désormais état de 4490 morts et toujours de 16'740 blessés.

Le précédent bilan, daté de samedi, était de 4.333 morts. Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus, que l'ONU avait évalué à environ 50'000 le surlendemain du drame.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux tremblements de terre se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché la capitale Caracas et l'Etat voisin de La Guaira, où des camps de fortune abritent des réfugiés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs.

Plus de 19'000 sinistrés vivent dans ces camps, selon le président de l'assemblée nationale Jorge Rodriguez.

Plus de 850 immeubles impactés

Des secouristes vénézuéliens et étrangers continuent de tenter d'extraire des corps ensevelis sous les décombres. Selon le gouvernement, plus de 850 immeubles ont été affectés et 190 se sont totalement effondrés.

L'aide internationale continue de parvenir au Venezuela: une cargaison en provenance de Russie avec des denrées alimentaires et des fournitures pour les victimes est notamment arrivée dimanche, a déclaré le ministre des affaires étrangères Yvan Gil sur le réseau social Telegram.

L'ambassade des Etats-Unis à Caracas a de son côté fait savoir qu'elle avait livré 100'000 kits d'assistance dans les zones sinistrées.

/ATS
 

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