Vance rentre aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran

Le vice-président américain JD Vance a annoncé dimanche qu'il rentrait aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran, et après avoir formulé une 'offre finale et la meilleure possible' pour mettre fin à la guerre.

'Nous rentrons aux États-Unis sans être parvenus à un accord', a déclaré M. Vance lors d'une brève conférence de presse à Islamabad, où Américains et Iraniens négociaient depuis samedi.

'Nous repartons d'ici avec une proposition très simple, une approche qui constitue notre offre finale et la meilleure que nous puissions faire. Nous verrons si les Iraniens l'acceptent', a-t-il poursuivi.

Le vice-président américain a laissé entendre qu'il accordait encore du temps à l'Iran pour examiner l'offre des Etats-Unis, qui ont annoncé mardi suspendre pour deux semaines leur campagne militaire lancée avec Israël le 28 février.

Il a rappelé que le coeur du différend entre les Etats-Unis et l'Iran portait sur le programme d'armement nucléaire iranien.

'Le fait est simplement que nous avons besoin d'un engagement formel de leur part, par lequel ils ne chercheront pas à se doter d'une arme nucléaire et qu'ils ne chercheront pas à se procurer les moyens qui leur permettraient d'en fabriquer une rapidement', a déclaré M. Vance.

'La question est simple: voyons-nous un engagement fondamental de la part des Iraniens à ne pas développer d'arme nucléaire - pas seulement aujourd'hui, pas seulement dans deux ans, mais à long terme? Nous n'avons pas encore vu cela. Nous espérons le voir', a-t-il poursuivi

JD Vance n'a pas évoqué les divergences sur une autre question clé, à savoir la réouverture du détroit stratégique d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du commerce pétrolier mondial.

Il a insisté sur le fait que le président Donald Trump - qui a déclaré samedi que cela lui était égal qu'un accord soit conclu avec l'Iran ou non - s'était montré conciliant lors des négociations.

'Je pense que nous avons fait preuve d'une grande souplesse. Nous avons été très conciliants. Le président nous a dit: 'Vous devez venir ici en toute bonne foi et faire de votre mieux pour parvenir à un accord'. C'est ce que nous avons fait et, malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire avancer les choses', a-t-il dit.

/ATS