Vacance du pouvoir après des démissions en cascade en Bolivie

La Bolivie faisait face dimanche soir à une vacance du pouvoir, après la démission du président Evo Morales. Tous les autres hauts responsables politiques qui auraient dû assurer l'intérim à la tête du pays ont suivi le mouvement et annoncé leur départ.

La Constitution bolivienne stipule que l'intérim revient, en cas d'empêchement du président, au vice-président (Alvaro Garcia Linera), puis au président du Sénat (Adriana Salvatierra), et, enfin, à celui de la Chambre des députés (Victor Borda). Or, tous ont démissionné avec Evo Morales, entraînant une vacance du pouvoir.

Selon le constitutionnaliste Williams Bascopé, proche de l'opposition, le Parlement doit désigner au plus vite les présidents des deux chambres. 'Etant donné qu'il n'y a pas de président des sénateurs et des députés, les parlementaires doivent s'autoconvoquer et élire leurs présidents', a-t-il déclaré aux médias dimanche.

L'intérim à la présidence pourrait être occupé par un sénateur désigné au terme d'un accord entre les partis politiques et les groupes civils à l'origine des manifestations, estime-t-il. Une fois au pouvoir, il devra désigner un gouvernement de consensus par intérim et appeler à des élections le plus rapidement possible.

Pas de mandat d'arrêt

Au pouvoir depuis 2006, Evo Morales, 60 ans, a annoncé dimanche sa démission après avoir perdu le soutien de l'armée et de la police et au terme de trois semaines de protestations dans son pays qui ont fait trois morts et 383 blessés.

Dans la foulée, l'ex-président bolivien Evo Morales a annoncé qu'un mandat d'arrêt 'illégal' avait été émis contre lui. Et d'ajouter que 'des groupes violents' avaient attaqué son domicile. Dans un entretien à la télévision locale Unitel, le chef de la police bolivienne a cependant réfuté l'existence d'un tel document. Seuls sont visés les magistrats du Tribunal suprême électoral (TSE), a-t-il déclaré.

La contestation a débuté après le scrutin du 20 octobre qui avait abouti à la réélection d'Evo Morales pour un quatrième mandat jusqu'en 2025, une option pourtant rejetée par la population lors d'un référendum en février 2016. Les premiers chiffres partiels le soir de l'élection laissaient entrevoir un second tour inédit entre M. Morales et son rival libéral Carlos Mesa.

Mais de nouveaux résultats, diffusés le lendemain, avaient pratiquement donné la victoire à M. Morales, le Tribunal suprême électoral (TSE) attribuant au socialiste au pouvoir depuis 2006 plus de 10 points d'avance sur le score de son concurrent. Ce qui lui a permis d'être automatiquement réélu dès le premier tour.

En début de soirée, la police a arrêté la présidente du TSE, Maria Eugenia Choque, sur ordre du parquet, qui enquête sur des irrégularités commises dans le scrutin d'octobre, ainsi que le vice-président du TSE, Antonio Costas.

'Leçon au monde'

Des milliers d'habitants ont déferlé dans les rues du pays pour célébrer l'annonce de la démission de leur président, agitant le drapeau bolivien entre rires et larmes.

'Nous avons donné une leçon au monde, demain la Bolivie sera un nouveau pays', s'est exclamé Luis Fernando Camacho, dirigeant le plus visible et radical de l'opposition, qui s'était rendu plus tôt au siège du gouvernement à La Paz pour y remettre symboliquement une lettre de démission à signer par Evo Morales, ainsi qu'un exemplaire de la Bible.

