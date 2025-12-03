Usage frauduleux de fonds de l'UE: Federica Mogherini inculpée

L'ex-cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a été inculpée dans ...
Usage frauduleux de fonds de l'UE: Federica Mogherini inculpée

Usage frauduleux de fonds de l'UE: Federica Mogherini inculpée

Photo: KEYSTONE/EPA/Olivier Matthys

L'ex-cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a été inculpée dans une enquête sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution par l'UE d'un contrat de formation de futurs diplomates au Collège d'Europe, qu'elle dirige actuellement.

Deux autres suspects interpellés comme elle mardi à Bruxelles - dont un haut responsable de la Commission européenne - se sont aussi vu notifier leur inculpation, lors d'une audition par la police belge qui s'est achevée dans la nuit. Tous trois ont été libérés sous conditions, a annoncé mercredi le parquet européen

/ATS
 

