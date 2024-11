Une tempête fait 12 morts et plus de 300'000 sinistrés au Sri Lanka

Les pluies torrentielles qui accompagnent la tempête tropicale Fengal ont fait au moins 12 morts et plus de 300'000 déplacés au Sri Lanka, selon un nouveau bilan des autorités. Elle progressait jeudi vers les côtes du sud de l'Inde.

Parmi les victimes figurent six enfants portés disparus lorsque la remorque du tracteur qui les transportait a été emportée par les inondations. Deux adultes qui se trouvaient avec eux étaient toujours recherchés par les secours.

Selon le Centre de gestion des catastrophes srilankais, la brusque montée des eaux a contraint au moins 335'000 personnes à quitter leurs domiciles inondés pour trouver refuge dans des bâtiments publics. L'armée a déployé plus de 2700 hommes pour venir en aide aux sinistrés, selon le gouvernement.

'De très fortes averses et des vents soufflant en rafales sont attendus dans les provinces du nord et du nord-ouest', a indiqué jeudi le département srilankais de météorologie. Son équivalent indien (IMD) a indiqué que Fengal poursuivait lentement sa route le long des côtes du Sri Lanka en direction de l'Etat indien du Tamil Nadu (sud-ouest), qu'elle devrait atteindre samedi.

Inondations fréquentes

'Il est possible que la tempête se renforce légèrement pour devenir un cyclone avec des vents de 100 à 120 km/h pouvant souffler jusqu'à 140 km/h dans le sud-ouest du Golfe du Bengale', selon le bulletin publié jeudi matin. L'IMD a recommandé aux pêcheurs de la région de rester au port et la marine indienne s'est mise en état d'alerte en vue d'éventuelles opérations de sauvetage en mer et de ravitaillement.

Les cyclones, équivalents des ouragans de l'Atlantique et des typhons du Pacifique, constituent une menace habituelle dans l'océan Indien. Les inondations et les glissements de terrain meurtriers causés par la pluie sont fréquents en Asie du Sud, notamment pendant la mousson. Les experts affirment que le changement climatique en accroît la fréquence et la gravité.

/ATS