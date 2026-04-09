Une frappe de drone fait douze morts, dont six enfants, au Darfour

Une frappe de drone au Soudan, sur une ville contrôlée par les paramilitaires dans l'Etat du ...
Une frappe de drone fait douze morts, dont six enfants, au Darfour

Une frappe de drone fait douze morts, dont six enfants, au Darfour

Photo: KEYSTONE/AP

Une frappe de drone au Soudan, sur une ville contrôlée par les paramilitaires dans l'Etat du Darfour-Nord, a fait mercredi 12 morts parmi les civils, ont indiqué à l'AFP une source médicale et des militants locaux. Six enfants figurent parmi les victimes.

Douze corps ont été amenés à l'hôpital de la ville de Koutoum, selon la source médicale. Seize autres personnes ont été blessées, dont des femmes et des enfants, et reçoivent des soins.

Le comité de résistance d'El-Facher, un groupe prodémocratie, a précisé que la frappe avait touché le quartier d'Al-Salama, près d'une école pour filles. Il a imputé l'attaque à l'armée, en guerre avec les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) depuis avril 2023.

/ATS
 

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