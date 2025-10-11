Une étude révèle que certains chiens sont accros au jeu

Certains chiens abandonnent tout le reste pour un jouet. Leur comportement s'apparente à des addictions comportementales humaines aux jeux de hasard ou en ligne, rapporte une équipe de recherche austro-suisse dans la revue spécialisée Scientific Reports.

Un chien tellement amoureux de son jouet qu'il ne peut plus s'en passer : cela semble mignon, mais la dépendance au jeu est également dangereuse pour les chiens, comme l'expliquent les chercheurs de l'Université de médecine vétérinaire de Vienne (Vetmeduni) dirigés par Stefanie Riemer. Ils ne s'arrêtaient par exemple pas, même en cas de surmenage total ou de blessure.

L'équipe de recherche, dont font partie Alja Mazzini, Katja Senn et Federico Monteleone de l'Université de Berne, a intégré dans son analyse le jeu de 105 chiens âgés de un à dix ans avec un jouet de leur choix, tous décrits par leurs propriétaires comme très motivés par le jeu. Les races les plus fréquentes étaient les malinois (18), les border collies (9) et les labradors retrievers (9) - donc des représentants de races de travail classiques. En complément, les propriétaires ont été interrogés sur l'utilisation quotidienne de leurs chiens avec des jouets.

La nourriture ? ça ne compte pas du tout!

Le comportement de 33 d'entre eux a été considéré comme proche de l'addiction, en raison d'une fixation excessive sur le jouet, d'un manque d'intérêt pour les alternatives telles que la nourriture ou le jeu avec le propriétaire, d'une tentative obstinée d'obtenir le jouet lorsqu'il n'est pas disponible et d'une incapacité à se calmer dans les 15 minutes lorsqu'on lui retire le jouet.

Les chercheurs expliquent que les résultats confirment des rapports individuels sur un comportement de jeu similaire à une addiction chez les chiens. Comme pour les addictions comportementales chez l'homme, la pratique compulsive d'activités malgré des conséquences négatives est caractéristique. Des études plus approfondies devraient clarifier pourquoi certains chiens ont tendance à avoir ce comportement et déterminer les conséquences concrètes sur la santé, comme une éventuelle surcharge des ligaments et des articulations.

De nombreux mammifères et oiseaux jouent

Le comportement de jeu est omniprésent chez les mammifères - surtout les jeunes - et chez certains oiseaux. Il est généralement un signe de bien-être, mais peut également apparaître comme un comportement d'évitement dans des situations de stress ou servir à réduire les tensions sociales. En outre, une activité initialement amusante peut devenir compulsive et se transformer en une addiction comportementale.

Les addictions comportementales reposent sur des processus neurobiologiques et des symptômes comportementaux similaires à ceux des dépendances aux substances. Chez l'homme, outre les jeux d'ordinateur ou de hasard, le sport, le sexe, les achats et le travail peuvent également devenir des addictions.

Cultivé de manière ciblée pour vouloir jouer

Les addictions comportementales ont également déjà été étudiées chez les animaux. Ainsi, des souris élevées de manière ciblée pour courir de manière excessive développent, par exemple, après une période d'abstinence, des symptômes physiologiques de sevrage semblables à ceux observés lors d'une dépendance aux drogues. 'Comme l'activité physique excessive chez l'homme, la course à pied chez les rongeurs peut perturber les activités quotidiennes et entraîner une altération de la construction du nid et du comportement de protection'

Mais on ne sait que chez les chiens qu'ils peuvent présenter spontanément, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu une expérimentation intentionnelle, un comportement proche de la dépendance. La sélection séculaire joue probablement un rôle, en particulier chez les races de travail ou les lignées de travail. Chez les races de travail, les jeunes chiens ayant une motivation obsessionnelle pour le jeu sont considérés comme particulièrement faciles à entraîner et présentent en outre une meilleure concentration ainsi qu'une moindre distraction. C'est pourquoi de telles races ou lignées d'élevage sont sélectionnées de manière ciblée pour leur motivation pour le jeu comme indicateur de performance.

En tant qu'animaux de compagnie familiaux, de tels chiens ne conviennent souvent pas en raison de leur forte impulsivité - ce qui n'est pas suffisamment clair pour tous ceux qui trouvent par exemple les border collies très mignons.

/ATS