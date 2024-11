Une éruption volcanique dans l'est de l'Indonésie fait six morts

Au moins six personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par des éruptions volcaniques dans l'est de l'Indonésie, ont annoncé lundi les autorités. Le volcan Lewotobi Laki-Laki est entré plusieurs fois en éruption au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Il est situé sur l'île de Florès, prisée des touristes. De la cendre et de la lave ont été expulsées du volcan vers des villages voisins, contraints de procéder à des évacuations.

Sur des images obtenues par l'AFP, des villages situés près de la montagne apparaissent couverts d'une épaisse couche de cendres et certains endroits sont en flammes.

L'agence nationale de volcanologie a relevé le niveau d'alerte à son plus haut degré et exhorté les touristes et habitants à ne s'engager dans aucune activité dans un rayon de sept kilomètres autour du cratère.

'Il y a eu une augmentation importante de l'activité volcanique sur le mont Lewotobi Laki-laki', a indiqué l'organisme dans un communiqué de presse, lundi.

