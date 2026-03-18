Une attaque de drones ukrainiens fait un mort en Russie

Une attaque de drones ukrainiens sur des immeubles de la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a fait un mort, a indiqué mercredi le gouverneur de la région de Krasnodar. Trois bâtiments ont été endommagés.

'Un incendie s'est déclaré dans un appartement de l'un d'eux, mais il a été rapidement maîtrisé', a-t-il précisé.

En riposte aux frappes russes qui visent chaque jour son territoire depuis l'offensive à grande échelle du pays en février 2022, Kiev frappe régulièrement en Russie, affirmant cibler essentiellement des infrastructures militaires et énergétiques.

Au début mars, une attaque ukrainienne sur la région russe frontalière de Briansk a fait sept morts et plus d'une quarantaine de blessés.

Les négociations entre Kiev et Moscou sous médiation américaine n'ont pas débouché sur une percée diplomatique pour mettre fin à cette guerre, la plus meurtrière en Europe depuis la seconde guerre mondiale.

/ATS