Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Une attaque de drone a fait deux morts et un blessé dans la région russe de Belgorod, a annoncé ...
Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Une attaque de drone a fait deux morts et un blessé dans la région russe de Belgorod, a annoncé tôt lundi le gouverneur de ce territoire frontalier de l'Ukraine.

'Deux civils ont été tués dans le village de Yasnye Zori lorsqu'un drone a largué des explosifs sur une entreprise agricole', a rapporté Viatcheslav Gladkov sur le réseau social Telegram. Un autre civil a été blessé, a-t-il ajouté.

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe, notamment des infrastructures énergétiques.

Vendredi, le président américain Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec son homologue russe Vladimir Poutine, a pressé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du dirigeant ukrainien.

/ATS
 

