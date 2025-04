Un volcan philippin dégage un panache de cendres de 4 km de haut

Un volcan du centre des Philippines est entré brièvement en éruption mardi matin, dégageant un panache de cendres d'environ quatre kilomètres de haut, a rapporté l'Institut philippin de volcanologie et sismologie.

'Une éruption explosive' a eu lieu au niveau du sommet du volcan Kanlaon entre 05H51 et 06H47 (23H51 lundi et 00H47 mardi en Suisse), a annoncé l'organisme dans plusieurs communiqués.

Le volcan de l'île de Negros, l'un des 24 que compte l'archipel philippin, a 'produit un panache volumineux' d'environ 4000 mètres de haut dérivant vers le sud-ouest, selon la même source.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent un épais panache de fumée se dégager de la montagne.

'Nous étions préparés à l'éruption. Les familles situées quatre à six kilomètres (autour du volcan) avaient déjà été évacuées lors de la précédente éruption en décembre dernier', a relaté à l'AFP John De Asis, un responsable des secours de la municipalité de La Castellana, sur l'île de Negros.

'Là, nous nous contentons de surveiller pour savoir quels villages seront touchés par des retombées de cendres', a ajouté M. De Asis.

Les secours ont recommandé aux autorités 'l'annulation des cours et du travail' dans la municipalité.

Channel Nicor, 22 ans, attendait le bus lorsque l'éruption est survenue, raconte-t-elle à l'AFP.

'Le bruit ressemblait à celui d'un grand rocher chutant depuis un point haut, j'ai ensuite levé les yeux et vu le (panache de cendres) grossir de plus en plus' au niveau du volcan, décrit-elle à l'AFP.

'Quand j'ai vu le panache, je me suis bien sûr sentie nerveuse, mais pas aussi nerveuse que pour la précédente éruption, parce que cette fois-ci, on sait quoi faire.'

Le troisième niveau d'alerte sur une échelle de cinq est en place depuis l'éruption de décembre, qui a conduit à l'évacuation de villages des environs.

/ATS