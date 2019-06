Un séisme de magnitude 7,3 secoue l'est de l'Indonésie

L'est de l'Indonésie a été frappé lundi par un violent séisme de magnitude 7,3, a annoncé l'institut de géophysique américain USGS. Aucune alerte tsunami n'a été émise.

Le tremblement de terre s'est produit à 208 kilomètres de profondeur au sud de l'île d'Ambon à 11h53 heure locale (04h53 en Suisse). La secousse, mesurée à 7,7 par l'institut de géophysique indonésien, a été ressentie jusqu'au nord de l'Australie. A Darwin, selon plusieurs médias locaux, plusieurs hôtels et magasins ont été évacués.

Ce tremblement de terre a été précédé par une série d'autres séismes moins profonds (entre 10 et 20 km) qui ont secoué la Papouasie indonésienne à plus de 200 kilomètres à l'ouest de la ville d'Abepura, selon l'USGS. La plus intense d'entre elles a été mesurée vers 08h00 à 6,1 de magnitude.

Il n'y a dans l'immédiat pas d'information sur des victimes ou dégâts.

L'Indonésie, un archipel formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques, se trouve sur la 'ceinture de feu' du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le pays a payé un lourd tribut l'an dernier avec plus de 2500 catastrophes naturelles recensées, des tremblements de terre meurtriers sur l'île de Lombok, à des glissements de terrains et des éruptions volcaniques.

/ATS