Un séisme de magnitude 5,9 frappe le nord-ouest de l'Iran

Cinq personnes ont perdu la vie dans un séisme 'modéré' qui a frappé vendredi le nord-ouest de l'Iran, selon un premier bilan diffusé par la télévision d'Etat. On dénombre également 120 blessés.

L'épicentre de la secousse initiale, d'une magnitude de 5,9, a été localisé à 8 km de profondeur, dans la province de l'Azerbaïdjan-Oriental, à environ 120 kilomètres au sud-est de la ville de Tabriz, selon le centre sismologique de l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran. Elle a été suivie par cinq répliques de magnitudes comprises entre 4,0 et 4,8 entre 01h20 et 05h10 heure locale dans la même région de Turkmantchaï, selon les données de ce même institut.

Joint par la télévision au téléphone, le gouverneur de la province, Mohammad-Réza Pourmohammadi, a déclaré que 5 personnes avaient été tuées et que le séisme avait détruit '30 maisons'. Selon la télévision d'Etat, on dénombre également 120 blessés. Un bilan précédent faisait état de 3 morts et 20 blessés.

Des opérations de secours se déroulent dans 41 villages, mais les dégâts matériels, qui apparaissent limités, se concentrent essentiellement dans deux localités, a indiqué la télévision.

La population dans ces zones rurales de montagne est sortie de ses habitations après la première secousse. Vers 05h30 (03h00 en Suisse), l'agence iranienne Fars a rapporté que les gens commençaient à rentrer chez eux et que la situation semblait revenir à la normale après la panique initiale.

Forte activité sismique

Situé aux confins de plusieurs plaques tectoniques et traversé par plusieurs failles, l'Iran est une zone de forte activité sismique. Le dernier séisme majeur remonte à novembre 2017. Un tremblement de terre de magnitude 7,3 dans la province de Kermanshah (Ouest) avait alors fait 620 morts.

En 2003, un séisme de magnitude 6,6 dans la province de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, avait ravagé l'ancienne ville de Bam - dont la célèbre citadelle en pisé - et tué au moins 31'000 personnes.

Le séisme le plus meurtrier de ces 30 dernières années, d'une magnitude 7,4, avait tué 40'000 personnes et laissé un demi-million de sans-abri dans le Nord de l'Iran en 1990.

/ATS