Un responsable iranien juge « probable » une reprise du conflit

Un responsable militaire iranien a jugé samedi 'probable' une reprise du conflit avec les Etats-Unis. Donald Trump a dit n'être 'pas satisfait' d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix.

'Une reprise du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis est probable et les faits ont démontré que les Etats-Unis ne respectaient aucune promesse ou accord', a déclaré Mohammad Jafar Asadi, inspecteur adjoint du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par l'agence de presse Fars.

/ATS