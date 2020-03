Un prélat, vivant dans la résidence du pape, positif au Covid-19

Le nombre de morts causé par le nouveau coronavirus a bondi à 1031 aux Etats-Unis mercredi, selon un décompte de l'université Johns Hopkins. Le pays compte 68'572 cas confirmés de Covid-19.

Quelques heures auparavant, le nombre de victimes était de 827. Les Etats-Unis arrivent au troisième rang des pays pour le nombre de cas confirmés de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), derrière l'Italie et la Chine.

Le nombre de personnes contaminées est sans doute nettement supérieur, signifiant que le nombre de morts comptabilisés serait inférieur à la réalité.

New York est l'un des Etats les plus touchés, avec 280 morts dans la ville de New York depuis l'apparition de l'épidémie fin décembre dans le centre de la Chine.

Selon une projection communiquée au Congrès américain plus tôt dans le mois, de 70 à 150 millions de personnes pourraient finalement être infectées aux Etats-Unis, pays de quelque 327 millions d'habitants.

/ATS