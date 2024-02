Un ours « dangereux » tué dans les Alpes italiennes

Un ours jugé 'dangereux' pour les randonneurs a été tué mardi dans les Alpes italiennes (nord), a-t-on appris mercredi auprès des autorités de la province du Trentin. Cela au grand dam des organisations de défense du plantigrade.

L'animal, âgé de deux ans et demi et identifié sous le nom de 'M90', a été tué par des agents des services forestiers du Trentin, selon un communiqué de cette province autonome située dans le sud de la chaîne alpine.

'M90' était considéré comme 'dangereux' en raison de sa 'confiance excessive et de sa fréquentation de zones urbaines et périurbaines', ajoute la même source.

Il avait suivi des randonneurs le 28 janvier sur une distance de 500 mètres et l'Institut supérieur de la protection et de la recherche environnementale (ISPRA) avait immédiatement donné l'ordre de le 'prélever'.

Responsable en guerre contre l'ours

Le président de la province, Maurizio Fugatti, a ensuite signé l'autorisation de liquider l'animal. L'élu est entré en guerre contre l'ours après la mort le 7 avril 2023 d'un joggeur, attaqué par l'animal sur un chemin de randonnée dans la même zone, une première dans le pays.

Le plan de réintroduction de l'ours ('Life Ursus') dans la province, mis en oeuvre entre 1996 et 2004, ne prévoyait que 50 plantigrades, mais ils sont désormais plus nombreux.

Sur tout le territoire italien, ils sont entre 120 et 200, essentiellement dans le Trentin et les Abruzzes (centre), 'un nombre trop important pour assurer la cohabitation' avec l'humain, selon Maurizio Fugatti. 'Il est donc opportun de ramener ce chiffre dans les plus brefs délais à ce qui était prévu au départ', avait-il plaidé lors de la mort du joggeur.

L'Organisation internationale de protection des animaux (OIPA) a déploré après la mort de 'M90' 'une politique aveugle et ennemie des animaux (...) qui ne protège pas la biodiversité'.

