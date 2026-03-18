Un mort et deux blessés à Sébastopol après une attaque ukrainienne

Un homme est mort après une attaque ukrainienne à Sébastopol dans la nuit de mercredi à jeudi ...
Un mort et deux blessés à Sébastopol après une attaque ukrainienne

Un mort et deux blessés à Sébastopol après une attaque ukrainienne

Photo: KEYSTONE/AP Kommersant Publishing House/VIKTOR KOROTAYEV

Un homme est mort après une attaque ukrainienne à Sébastopol dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les autorités russes. Elles affirment avoir abattu 27 drones.

'Un homme qui se trouvait dans une maison d'un lotissement [...] est décédé à la suite de l'attaque menée par les forces armées ukrainiennes', a écrit sur le réseau social Telegram Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur de Sébastopol, important port de Crimée, annexée en 2014. Deux personnes ont également été blessées, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la région russe de Stravropol (sud), Vladimir Vladimirov, a annoncé sur Telegram que la défense aérienne russe a 'abattu plusieurs drones' en 'repoussant une attaque menée par des drones ennemis visant la zone industrielle de Nevinnomyssk'.

Les autorités ukrainiennes ont également signalé trois blessés à Odessa (sud) après une attaque russe sur un quartier résidentiel de la ville portuaire de la mer Noire.

/ATS
 

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