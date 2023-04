Un mort et 4 blessés par balles dans une attaque à Tel-Aviv

Une personne est morte et cinq autres ont été blessées vendredi soir dans un attentat dans le centre de Tel-Aviv, sur fond d'une recrudescence de violences ces derniers jours au Proche-Orient. En soirée, Israël a mobilisé des forces de sécurité supplémentaires.

Jointe par l'AFP, la police a parlé d'un 'attentat terroriste contre des civils, un attentat à la voiture bélier'.

Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué avoir constaté le décès d'un homme d'environ 30 ans et évacué cinq blessés vers des hôpitaux de la région de Tel-Aviv après cette attaque survenue sur la rue Kaufmann, la grande artère qui longe la plage.

Trois ont été blessés modérément, dont une adolescente de 17 ans, et deux légèrement, selon cette source.

'Toutes les victimes sont des touristes', a indiqué le MDA dans un communiqué, sans plus de détails.

L'attentat est survenu un soir de shabbat et pendant la semaine de la Pâque juive, sur fond d'une recrudescence de violences ces derniers jours au Proche-Orient.'Le terroriste a été neutralisé', d'après le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Israël a annoncé dans la soirée la mobilisation d'unités de policiers de réserve et de soldats supplémentaires afin de 'faire face aux attentats terroristes'. Le premier ministre Benjamin Netanyahu 'a donné l'ordre à la police israélienne de mobiliser toutes les unités de réserve de la police aux frontières, et à [l'armée] de mobiliser des forces supplémentaires, indique un communiqué de son bureau.

Poussée de fièvre

Plus tôt vendredi, deux soeurs israélo-britanniques de 16 et 20 ans, originaires de la colonie israélienne d'Efrat, ont été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque palestinienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Les deux attaques de vendredi surviennent après des frappes israéliennes à Gaza et au Liban contre des positions du mouvement islamiste palestinien Hamas, en riposte aux tirs de dizaines de roquettes contre son territoire.

Cette poussée de fièvre fait suite à l'irruption brutale des forces israéliennes et aux violences mercredi dans le mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam. Les condamnations internationales se sont multipliées et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a dénoncé un 'crime sans précédent' d'Israël, en plein ramadan.

