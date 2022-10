Un mort dans les inondations, les pluies s'atténuent

Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le sud-est de l'Australie depuis plusieurs jours ont commencé samedi à s'atténuer. Mais les inondations qu'elles ont causé ont fait apparemment un mort, selon la police.

Un homme de 71 ans a été 'retrouvé mort dans les eaux de crue dans l'arrière-cour' de sa propriété à Rochester, une petite ville au nord de Melbourne, a indiqué la police locale, précisant que les circonstances exactes du décès restaient à déterminer.

Dans trois Etats du sud-est de l'Australie, les eaux ont submergé des voitures et inondé des maisons, les banlieues de Melbourne étant parmi les plus touchées.

Ordres d'évacuation

Samedi, les précipitations s'atténuant, les habitants des zones affectées pateaugeaient dans des rues boueuses et jonchées de débris en tout genre et d'épaves de voitures. Des ordres d'évacuation restent en place pour des dizaines de localités.

'C'est sérieux, c'est potentiellement très, très dangereux', a averti le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Dan Andrews.

Basculement climatique

La côte orientale de l'Australie est affectée depuis deux ans par des phénomènes météorologiques extrêmes à répétition.

En mars, la région avait été durement frappée par de graves inondations, qui avaient fait 20 morts. Et en juillet, des milliers d'habitants de Sydney avaient été contraints de quitter leurs domiciles à la suite de pluies diluviennes.

L'Australie est en première ligne face aux conséquences du basculement climatique, avec des inondations, des feux de brousse, des cyclones et des sécheresses qui deviennent plus fréquents et plus intenses à mesure que la planète se réchauffe, préviennent les scientifiques.

/ATS