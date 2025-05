Un lion tue un touriste dans un lodge de safari en Namibie

Un lion a tué un touriste de 59 ans dans un complexe de tentes de luxe situé dans une région reculée du nord-ouest de la Namibie, a annoncé la police.

La victime campait avec d'autres touristes dans ce complexe touristique lorsque l'incident s'est produit tôt le matin, a indiqué la police. Il a été attaqué lorsqu'il est sorti de sa tente pour aller aux toilettes, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Environnement au média local Informante.

D'autres campeurs ont réussi à faire fuir le lion, mais l'homme était déjà mort. La police 'se rend sur les lieux et une enquête approfondie sera menée', a déclaré le porte-parole.

Ces lions vivent dans les régions reculées du nord-ouest du pays, où les montagnes et les dunes de sable se rencontrent. En 2023, ils étaient estimés à une soixantaine d'adultes et plus d'une douzaine de lionceaux. Mais leur nombre a chuté ces derniers mois à la suite d'une baisse des proies due à la sécheresse et de conflits avec l'homme.

/ATS