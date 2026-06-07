Un juge invalide des restrictions de Trump à l'immigration légale

Un juge fédéral américain a invalidé vendredi une série de restrictions à l'immigration légale ...
Un juge invalide des restrictions de Trump à l'immigration légale

Un juge invalide des restrictions de Trump à l'immigration légale

Photo: KEYSTONE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Un juge fédéral américain a invalidé vendredi une série de restrictions à l'immigration légale imposées par l'administration Trump à la suite d'un attentat mortel à Washington en novembre, perpétré par un ressortissant afghan.

Les services de citoyenneté et d'immigration (USCIS) ont édicté une série de restrictions visant les ressortissants de 39 pays à la suite de l'attentat qui a coûté la vie à une militaire de la Garde nationale, rappelle le juge, concluant que ces restrictions sont 'illégales'.

'Depuis, les individus de ces pays se sont vus catégoriquement empêchés d'obtenir des décisions finales portant, entre autres, sur leurs demandes d'asile, de permis de travail, de carte verte, ou de naturalisation', souligne-t-il.

/ATS
 

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