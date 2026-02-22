Un homme tué après s'être introduit dans la résidence de Trump

Un homme armé s'est introduit illégalement dans l'enceinte de la résidence de Mar-a-Lago de ...
Un homme tué après s'être introduit dans la résidence de Trump

Un homme tué après s'être introduit dans la résidence de Trump

Photo: KEYSTONE/AP/Steve Helber

Un homme armé s'est introduit illégalement dans l'enceinte de la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride et a été abattu par les forces de l'ordre, a annoncé dimanche un responsable du Secret Service américain.

Le président Donald Trump se trouvait au moment des faits dans la capitale, Washington.

'Un homme armé a été abattu (...) après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin', a annoncé Anthony Guglielmi, le porte-parole du Secret Service sur X.

'Vers 1h30 du matin' dimanche, 'un homme âgé d'une vingtaine d'années (...) a été aperçu près de l'entrée nord de la propriété Mar-a-Lago, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d'essence', a-t-il précisé.

Des agents de l'ordre ont alors confronté l'homme et tiré plusieurs coups de feu. Aucun agent n'a été blessé. Les autorités vont tenir sous peu une conférence de presse à ce sujet.

Lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait été visé par deux tentatives d'assassinat, dont une en Floride.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Iran évoque de nouveaux pourparlers « probablement jeudi à Genève »

L'Iran évoque de nouveaux pourparlers « probablement jeudi à Genève »

Monde    Actualisé le 22.02.2026 - 17:57

Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois

Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois

Monde    Actualisé le 22.02.2026 - 17:19

Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane

Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane

Monde    Actualisé le 22.02.2026 - 17:30

Ukraine bombardée avant le 4e anniversaire de l'invasion russe

Ukraine bombardée avant le 4e anniversaire de l'invasion russe

Monde    Actualisé le 22.02.2026 - 17:33

Articles les plus lus

Marche pour Quentin Deranque: Macron lance un appel au calme

Marche pour Quentin Deranque: Macron lance un appel au calme

Monde    Actualisé le 21.02.2026 - 18:40

Groenland: l'armée danoise évacue un soldat américain en difficulté

Groenland: l'armée danoise évacue un soldat américain en difficulté

Monde    Actualisé le 22.02.2026 - 17:29

Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane

Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane

Monde    Actualisé le 22.02.2026 - 17:30

Ukraine bombardée avant le 4e anniversaire de l'invasion russe

Ukraine bombardée avant le 4e anniversaire de l'invasion russe

Monde    Actualisé le 22.02.2026 - 17:33

Les douleurs chroniques affectent davantage les femmes

Les douleurs chroniques affectent davantage les femmes

Monde    Actualisé le 21.02.2026 - 06:19

Venezuela: 379 prisonniers politiques amnistiés

Venezuela: 379 prisonniers politiques amnistiés

Monde    Actualisé le 21.02.2026 - 06:43

Marche pour Quentin Deranque: Macron lance un appel au calme

Marche pour Quentin Deranque: Macron lance un appel au calme

Monde    Actualisé le 21.02.2026 - 18:40

Groenland: l'armée danoise évacue un soldat américain en difficulté

Groenland: l'armée danoise évacue un soldat américain en difficulté

Monde    Actualisé le 22.02.2026 - 17:29