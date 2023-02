Un homme ouvre le feu dans un campus, trois morts

Trois personnes ont été tuées et cinq blessées lundi par un homme qui a ouvert le feu dans un campus à Lansing, à l'ouest de Detroit aux Etats-Unis, a annoncé la police. L'homme a pris la fuite.

'Nous avons trois décès confirmés. Ceci s'ajoute aux cinq victimes qui ont été transportées à l'hôpital', a tweeté la police de l'Université d'Etat du Michigan.

Le suspect a ouvert le feu peu après 20h00 (02h00 mardi en Suisse) dans un bâtiment de l'université, avant de se déplacer à pied vers un autre bâtiment où des coups de feu ont également été entendus, a déclaré Chris Rozman, chef par intérim de la police du campus. Selon lui, plusieurs des blessés sont dans un état critique.

La police a diffusé des photos du suspect, un homme noir de petite taille portant une veste en jean, des chaussures rouges et une casquette de baseball. 'Nous avons actuellement des centaines de policiers et de représentants des forces de l'ordre - de l'Etat, locaux et fédéraux - sur le campus qui travaillent dans un effort coordonné pour assurer la sécurité du campus et identifier et appréhender le suspect', a affirmé M. Rozman.

La police est rapidement arrivée sur les lieux et a ordonné aux étudiants et au personnel du campus de se confiner. L'université a suspendu toute activité pour 48 heures. 'Ce soir, entourons de nos bras la communauté spartiate', a tweeté la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer en faisant allusion au logo de l'université, un casque de guerrier grec.

Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux Etats-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés.

/ATS