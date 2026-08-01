Un feu menace une station balnéaire prisée en Grèce

Des centaines de pompiers grecs luttaient samedi pour tenter de sauver une station balnéaire très prisée du golfe de Corinthe, Porto Germeno, non loin des villes de Thèbes et Athènes. Des vents violents continuent de balayer le pays, entravant les opérations.

Ils ont plus de 300 à intervenir dans cette localité située à 70 km au nord-ouest de la capitale grecque. 'Le feu a atteint la mer. Des habitations ont certainement été endommagées', a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers.

'Les vents sont très violents. Les hélicoptères tentent d'intervenir du mieux qu'ils peuvent, mais certains en sont incapables et ont été redirigés vers un autre incendie (dans le Péloponnèse) où les conditions sont plus clémentes', a-t-il ajouté. Des vents pouvant aller jusqu'à 130 km/h ont été enregistrés samedi, selon le service d'information météorologique de l'Observatoire national d'Athènes.

L'incendie s'est déclaré vendredi près du village côtier voisin d'Agios Vasileios. Les riverains ont d'abord ignoré un appel à évacuer lancé par la protection civile et quelque 300 personnes ont dû être évacuées par la mer.

Dégâts 'inconcevables'

Les dégâts autour de Porto Germeno sont 'inconcevables', a estimé sur Facebook le météorologue Theodore Giannaros, spécialisé dans les feux de forêt de l'Observatoire national d'Athènes. 'La superficie touchée semble dépasser les 4000 à 5000 hectares', a-t-il indiqué.

Des feux de forêt ont éclaté cette semaine dans plusieurs régions de Grèce, notamment sur les îles de Crète et de Paros, et trois pompiers ont perdu la vie. Vendredi, un autre feu a menacé la banlieue de Haidari à l'ouest d'Athènes, qui a dû être en partie évacuée.

Un niveau maximal de risque d'incendie est décrété pour samedi dans la grande région d'Athènes, dans certaines parties du Péloponnèse et de la Crète, la Grèce centrale et près de la Turquie.

Depuis le début de l'été, la Grèce a été relativement épargnée par les vagues de chaleur et les grands incendies, contrairement à la France et l'Espagne. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a cependant averti jeudi que le pays se dirigeait vers 'des jours difficiles'.

Fortement touchée par la crise climatique, la Grèce est chaque été en proie aux feux de forêt en raison des fortes températures, des vagues de chaleur fréquentes et de la sécheresse. Sa géographie, avec ses centaines d'îles, complique le déploiement rapide des secours.

/ATS