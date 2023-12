Un destroyer américain abat des missiles tirés du Yémen

Un destroyer américain a abattu samedi deux missiles balistiques antinavires tirés du Yémen, alors qu'il répondait à un appel de détresse d'un porte-conteneurs touché lors d'une autre attaque. Ils ont été lancés depuis le territoire contrôlé par les rebelles Houthis.

Selon le commandement central américain (CENTCOM), les destroyers USS Gravely et USS Laboon ont répondu à une demande d'assistance du Maersk Hangzhou, un porte-conteneurs danois battant pavillon de Singapour, qui a déclaré avoir été frappé par un missile en mer Rouge.

Pendant cette opération de secours, l'USS Gravely a abattu des missiles qui avaient été tirés 'en direction des navires' militaires américains, a ajouté le CENTCOM.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas à Gaza, les Houthis, proches de l'Iran et qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires qu'ils estiment 'liés à Israël', en solidarité avec le territoire palestinien bombardé et assiégé.

/ATS