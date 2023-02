Un défilé sur un héros controversé champion du carnaval de Rio

L'école de samba Imperatriz Leopoldinense a été sacrée championne du carnaval de Rio de Janeiro mercredi, avec un défilé plus sombre qu'à l'accoutumée sur une figure controversée, sorte de Robin des bois du Nord-Est brésilien. Il s'agit de son neuvième titre.

Cette victoire a été saluée par une explosion de joie à Ramos, quartier populaire du nord de Rio, berceau de cette école qui attendait une nouvelle victoire depuis 22 ans.

Le thème du défilé, qui a émerveillé les spectateurs du Sambodrome dans la nuit de lundi à mardi, portait sur Lampiao, personnage emblématique de l'histoire du Sertao, région aride du nord-est, au début du XXe siècle.

C'est avant tout une figure clivante, héros populaire pour ses admirateurs, bandit sanguinaire pour ses détracteurs, avec ses lunettes aux fines montures et son chapeau traditionnel en cuir marron clair.

Fille de Lampiao

Contrairement aux clichés sur le carnaval de Rio, le défilé d'Imperatriz ne s'est pas contenté de présenter des costumes et chars aux couleurs vives, avec plumes et paillettes. Un des chars montrait également un énorme rat au premier plan et d'immenses têtes de mort aux yeux rougeoyants sur les côtés. Un autre montrait des visages de personnes égorgées.

La fille de Lampiao, âgée de 90 ans, a participé à ce défilé qui montrait aussi une dimension politique, exaltant le nord-est, fief électoral et région natale du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui a battu le sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro lors de l'élection d'octobre.

'Bravo à Imperatriz pour ce beau défilé en hommage au nord-est' a tweeté Lula peu après l'annonce des résultats. Comme chaque année, l'annonce des notes, en direct sur TV Globo, la chaîne la plus regardée du pays, a tenu en haleine des millions de téléspectateurs.

Imperatriz a fait la course en tête, mais le suspense était à son comble à la fin, Viradouro ayant fait une grande remontée avant d'échouer de peu en deuxième position, avec son défilé sur le thème de Rosa Maria Egipciaca, ancienne esclave devenue la première femme noire à écrire un livre au Brésil.

