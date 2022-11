Un bombardier B-1B rejoint les exercices aériens en Corée du Sud

Un bombardier américain B-1B va participer samedi aux exercices aériens en cours en Corée du Sud menés conjointement par Séoul et Washington, a déclaré le ministère de la défense sud-coréen. Pyongyang a tiré une trentaine de missiles mercredi et jeudi.

Le B-1B est un bombardier supersonique peu détectable par les radars, capable de voler à très basse altitude et d'emporter des armes nucléaires. Il a notamment été utilisé en Irak, en Afghanistan et en Libye.

Les exercices aériens 'Vigilant Storm' ('Tempête vigilante'), qui ont démarré le 31 octobre, sont les plus importants jamais organisés conjointement par la Corée du Sud et les Etats-Unis. Initialement prévus jusqu'à vendredi, ils ont été prolongés jusqu'à samedi après la multiplication, par la Corée du Nord, des tirs de missiles ces derniers jours, et notamment le lancement apparemment raté d'un missile balistique intercontinental (ICBM) en direction de la mer du Japon.

Vendredi soir, l'armée sud-coréenne avait annoncé avoir déployé quelque 80 avions furtifs, après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens, nouvel épisode de la spectaculaire montée des tensions dans la péninsule coréenne, où Séoul et Washington conduisent des exercices militaires conjoints.

Appel de Guterres

Au Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis ont dénoncé vendredi les tirs répétés de missiles par la Corée du Nord qui 'tournent en ridicule' le Conseil de sécurité, avec la complicité de la Russie et de la Chine proches de Pyongyang.

Le secrétaire général de l'ONU António Guterres a exhorté, par la voix de son porte-parole, à ce que 'la Corée du Nord s'abstienne immédiatement de tout acte de provocation et se conforme pleinement à ses obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité'.

Il s'est dit 'profondément préoccupé par les tensions sur la péninsule coréenne et la poussée d'une rhétorique de confrontation', a insisté son porte-parole Stéphane Dujarric.

La Corée du Nord considère depuis toujours les manoeuvres militaires américano-sud-coréennes comme des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime.

