Un accident de train fait au moins 14 morts en Afrique du Sud

Au moins 18 personnes ont été tuées et 254 blessées jeudi lors d'une collision entre un train et un camion survenue dans le centre de l'Afrique du Sud, selon un responsable local. Le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

A la suite de l'accident qui a provoqué le déraillement du train, un incendie a éclaté dans l'une des voitures du train et s'est propagé à six autres. Des passagers se sont trouvés prisonniers des flammes et de la fumée noire, alors que les secours s'activaient pour éteindre le feu. L'accident s'est produit jeudi matin près de la ville de Kroonstad, à 200 km au sud-ouest de Johannesburg, quand un camion tractant deux remorques a traversé la voie ferrée.

Mthuthuzeli Swartz, responsable par intérim de la compagnie Passenger Rail Agency, a confirmé que 18 personnes avaient été tuéees et 254 blessées dans l'accident. Une nonantaine de personnes étaient encore hospitalisées. Au total, 429 passages étaient à bord.

'On doit encore soulever des voitures pour voir s'il y a des gens bloqués', a indiqué un responsable de la compagnie sur le lieu de l'accident, promettant une enquête approfondie.

Le train effectuait la liaison entre Port Elizabeth (sud) et Johannesburg. Le chauffeur du camion a été hospitalisé et des tests d'alcoolémie vont être effectués. Cet accident intervient pendant la période des grandes vacances scolaires en Afrique du Sud.

Le dernier grave accident de train en Afrique du Sud, en 2015, avait fait 15 morts: un minibus était tombé sur une voie ferrée et avait percuté un train. En 1994, 64 personnes avaient été tuées lors du déraillement d'un train près de Durban (nord-est).

