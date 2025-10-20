Un Suisse recherché depuis 26 ans a été arrêté en Italie

Un Suisse aujourd'hui âgé de 60 ans a été arrêté à Bari, en Italie. Il était recherché depuis ...
Un Suisse recherché depuis 26 ans a été arrêté en Italie

Un Suisse recherché depuis 26 ans a été arrêté en Italie

Photo: KEYSTONE/APA/APA/EVA MANHART

Un Suisse aujourd'hui âgé de 60 ans a été arrêté à Bari, en Italie. Il était recherché depuis 26 ans pour une fraude, portant sur plus de 20 millions de dollars, commise avec des complices à New York.

L'arrestation a eu lieu au large des côtes de Bari sur un catamaran contrôlé par la police douanière, selon une dépêche de l'agence de presse italienne ansa publiée lundi. L'homme, dont le nom n'a pas été divulgué, est accusé d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude sur des titres financiers et de blanchiment des revenus illicitement acquis, selon le mandat d'arrêt émis en 1999 aux Etats-Unis.

Lors du contrôle, les agents de la police douanière ont contrôlé les identités des personnes à bord. Ils se sont alors aperçus que l'homme était recherché. Après son arrestation, le suspect a été interrogé par un juge de Bari et placé en détention. Dans le même temps, la procédure d'extradition vers les Etats-Unis a été engagée.

Contacté par Keystone-ATS, l'Office fédéral de la justice dit ne pas avoir connaissance du cas.

/ATS
 

Actualités suivantes

Quatre morts dans l'incendie d'un immeuble à Lyon (préfecture)

Quatre morts dans l'incendie d'un immeuble à Lyon (préfecture)

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 11:35

Gaza: trêve toujours en vigueur entre Israël et le Hamas, dit Trump

Gaza: trêve toujours en vigueur entre Israël et le Hamas, dit Trump

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 12:02

Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong: deux morts

Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong: deux morts

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 06:59

Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 01:56

Articles les plus lus

Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 01:56

Bolivie: le sénateur Rodrigo Paz élu président

Bolivie: le sénateur Rodrigo Paz élu président

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 03:19

Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong: deux morts

Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong: deux morts

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 06:59

Gaza: trêve toujours en vigueur entre Israël et le Hamas, dit Trump

Gaza: trêve toujours en vigueur entre Israël et le Hamas, dit Trump

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 12:02

Zelensky presse ses alliés de prendre des « mesures décisives »

Zelensky presse ses alliés de prendre des « mesures décisives »

Monde    Actualisé le 19.10.2025 - 13:39

Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 01:56

Bolivie: le sénateur Rodrigo Paz élu président

Bolivie: le sénateur Rodrigo Paz élu président

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 03:19

Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong: deux morts

Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong: deux morts

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 06:59

Accord de cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Afghanistan

Accord de cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Afghanistan

Monde    Actualisé le 19.10.2025 - 03:27

Léon XIV proclame sept nouveaux saints, dont trois religieuses

Léon XIV proclame sept nouveaux saints, dont trois religieuses

Monde    Actualisé le 19.10.2025 - 12:13

Zelensky presse ses alliés de prendre des « mesures décisives »

Zelensky presse ses alliés de prendre des « mesures décisives »

Monde    Actualisé le 19.10.2025 - 13:39

Bolivie: le sénateur Rodrigo Paz élu président

Bolivie: le sénateur Rodrigo Paz élu président

Monde    Actualisé le 20.10.2025 - 03:19