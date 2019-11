Un Palestinien tué en marge du 15e anniversaire du décès d'Arafat

Un Palestinien a été tué par balle lundi lors d'affrontements avec les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, ont indiqué les autorités locales. Des marches ont eu lieu en commémorations du 15e anniversaire de la mort du leader palestinien Yasser Arafat.

Selon des sources hospitalières palestiniennes, un homme de 22 ans a été atteint par balle à la poitrine lors de ces affrontements dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Aroub, situé entre Bethléem et Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Des sources locales ont fait état de tirs des forces israéliennes contre des manifestants à Al-Aroub.

Le jeune palestinien a été transporté d'urgence à l'hôpital Al-Ahli de Hébron, où son décès a été prononcé, selon des responsables médicaux. Dans la foulée, des manifestants se sont réunis dans le coeur de cette ville, la plus tendue de Cisjordanie, pour lancer des pierres en direction de soldats israéliens qui ont répliqué au gaz lacrymogène, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Héros national

Plusieurs marches ont lieu lundi en Cisjordanie, territoire occupé par Israël, pour marquer le 15e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Dans au moins deux endroits, à Al-Aroub et Al-Fawwar, ces marches ont tourné à l'affrontement avec les forces israéliennes, selon le Croissant-Rouge palestinien, qui a fait état de blessés.

Héros national ayant incarné des décennies durant la lutte pour l'indépendance des Palestiniens, Yasser Arafat est décédé en France le 11 novembre 2004, à 75 ans. Les Palestiniens accusent Israël de l'avoir empoisonné.

Une enquête française n'a pas trouvé de traces validant cette hypothèse mais elle est endossée par les Palestiniens qui s'en tiennent à une autre investigation, suisse, s'orientant vers un empoisonnement.

Divisions interpalestiniennes

Dans l'enclave palestinienne de Gaza contrôlée par les islamistes du Hamas, aucune commémoration du leader historique du Fatah laïc, force palestinienne dominante en Cisjordanie, n'a été autorisée lundi. Ces divisions interpalestiniennes sont telles qu'aucune élection législative n'a eu lieu depuis plus de 13 ans dans ces deux territoires séparés par Israël.

Le président palestinien Mahmoud Abbas, 84 ans, a réitéré lundi son engagement, déjà formulé il y a un an, de convoquer des élections dans les prochains mois. 'Nous avons décidé de tenir des élections législatives, puis présidentielle, et ces élections doivent aussi avoir lieu à Jérusalem-Est et à Gaza', a déclaré M. Abbas lors d'un discours pour l'anniversaire de la mort de Yasser Arafat.

En coulisses, les tractations s'intensifient, sans déboucher pour l'heure sur une échéance claire. Bien qu'il refuse de commémorer le décès de Yasser Arafat, le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a défendu la tenue d'élections.

/ATS