Ukraine: un couple tué dans une frappe russe près de Zaporijjia

Photo: KEYSTONE/EPA/IGOR MASLOV

Un couple d'Ukrainiens a été tué dans une frappe de drone russe sur leur maison dans la région de Zaporijjia, a annoncé vendredi l'administration militaire régionale. Les bombardements russes sur l'Ukraine sont quotidiens.

'Une maison individuelle a été détruite. Un couple est mort, un homme de 49 ans et une femme de 48 ans', a détaillé le responsable local de cette institution, Ivan Fedorov.

Moscou poursuit ses frappes quotidiennes sur l'Ukraine, malgré la tenue mercredi et jeudi à Abou Dhabi de pourparlers sous la tutelle de Washington, qui ont abouti à des échanges de prisonniers.

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU), publié au début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.

L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2500 civils tués, selon ce document.

/ATS
 

