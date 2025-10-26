Ukraine: trois morts à Kiev dans une attaque de drones russe

La litanie des morts en Ukraine se poursuit chaque jour depuis plus de trois ans et demi. Une attaque de drones russe sur Kiev a fait trois morts et près d'une trentaine de blessés dont six enfants.

'Selon les premières informations, trois personnes sont décédées et 27 ont été blessées' dans le quartier de Desnianskyi à Kiev, a écrit dimanche le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko sur Telegram.

L'attaque a également causé de nombreux dégâts matériels et des feux se sont déclarés dans plusieurs appartements d'un immeuble, avant d'être éteint. Dans le quartier d'Obolonskyi, des débris de drones sont tombés sur un immeuble de 16 étages, selon le maire de Kiev.

Cette attaque survient au lendemain de bombardements russes sur l'Ukraine qui ont tué quatre personnes et blessé une vingtaine d'autres dans la nuit de vendredi à samedi.

Sur le front diplomatique, le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il ne 'perdrait pas son temps' à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

'Je ne vais pas perdre mon temps'

'Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai toujours eu une excellente relation avec Vladimir Poutine, mais ceci a été très décevant', a-t-il ajouté en référence à ses tentatives de régler le conflit entre Moscou et Kiev.

Un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, est depuis vendredi aux Etats-Unis pour des discussions avec des responsables de l'administration Trump.

Selon les médias américains, M. Dmitriev s'est entretenu samedi en Floride avec Steve Witkoff, l'un des émissaires de Donald Trump. Il devrait poursuivre ses discussions avec des membres de l'administration Trump dimanche, selon une source proche des négociations.

