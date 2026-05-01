Ukraine: les frappes de drones russes au plus haut en avril

La Russie a visé l'Ukraine avec un nombre record de frappes de drones de longue portée au mois ...
Ukraine: les frappes de drones russes au plus haut en avril

Ukraine: les frappes de drones russes au plus haut en avril

Photo: KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

La Russie a visé l'Ukraine avec un nombre record de frappes de drones de longue portée au mois d'avril, selon une analyse par l'AFP des données publiées par les forces aériennes ukrainiennes.

Moscou a lancé 6583 drones de longue portée pendant le mois d'avril, soit une augmentation de 2% par rapport au mois de mars. Elle a notamment multiplié les frappes en journée alors que les négociations pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022 sont au point mort.

Le nombre de missiles tirés par Moscou - 141 - était aussi en hausse de 2% par rapport au mois précédent, mais loin des 288 tirs recensés en février. D'après les données de l'armée de l'air ukrainienne, 88% des drones et missiles ont été interceptés au cours du mois.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un homme arrêté au Japon pour avoir incinéré sa femme dans un zoo

Un homme arrêté au Japon pour avoir incinéré sa femme dans un zoo

Monde    Actualisé le 01.05.2026 - 09:00

Le roi Charles III aux Bermudes, après sa visite aux Etats-Unis

Le roi Charles III aux Bermudes, après sa visite aux Etats-Unis

Monde    Actualisé le 01.05.2026 - 08:48

Guerre en Iran: l'heure limite sonne pour Trump au congrès

Guerre en Iran: l'heure limite sonne pour Trump au congrès

Monde    Actualisé le 01.05.2026 - 01:53

Porter un gilet pare-balles? Pas bon pour la ligne, répond Trump

Porter un gilet pare-balles? Pas bon pour la ligne, répond Trump

Monde    Actualisé le 01.05.2026 - 00:59

Articles les plus lus