Ukraine: les Européens veulent « une pression » sur Moscou

Les principaux dirigeants européens se sont dit dimanche convaincus que 'seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l'Ukraine et une pression sur la Fédération de Russie' pouvait réussir pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

'Nous saluons le travail du président [américain Donald] Trump pour arrêter le massacre en Ukraine' et 'sommes prêts à soutenir ce travail sur le plan diplomatique ainsi qu'en maintenant notre soutien militaire et financier substantiel à l'Ukraine, y compris par le biais des travaux de la coalition des volontaires, et en maintenant et en imposant des mesures restrictives à l'encontre de la Fédération de Russie', ont indiqué ces dirigeants dans une déclaration.

Le texte est signé par le président français Emmanuel Macron, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, les premiers ministres polonais Donald Tusk et britannique Keir Starmer, la présidente de la Commission européenne Ursula von Der Leyen et le président finlandais Alex Stubb.

/ATS