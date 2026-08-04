Ukraine: explosions entendues à Kiev pendant une alerte aérienne

Une dizaine de fortes explosions ont retenti mercredi peu après minuit (23h00 mardi en Suisse) à Kiev, après une alerte aérienne signalant l'approche de plusieurs missiles balistiques, a constaté l'AFP sur place.

L'Ukraine et la Russie augmentent l'intensité de leurs frappes de longue portée depuis plusieurs mois, faisant un nombre croissant de victimes. L'armée ukrainienne a multiplié les attaques sur des sites civils - installations pétrolières et logistiques en particulier -, en Russie et dans les territoires occupés, tandis que la Russie poursuit ses bombardements des villes ukrainiennes.

Cinq personnes ont notamment été tuées et dix autres blessées mardi matin dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Moscou, qui visait de nouveau des entrepôts du géant de l'e-commerce russe Wildberries.

A des centaines de kilomètres du front

Ce bilan, annoncé par le gouverneur régional, Andreï Vorobiov, est élevé pour la région de la capitale russe, située à plusieurs centaines de kilomètres du front.

Du côté ukrainien, dans la région de Soumy (nord-est), deux enfants et une personne âgée ont été tués par des bombes aériennes téléguidées russes pendant la nuit de lundi à mardi.

Les corps des deux fillettes ont été retrouvés dans les décombres de leur logement, selon le gouverneur régional Oleg Grygorov.

Dans une autre attaque russe à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, une femme de 89 ans a péri, selon Gueorgui Rechetilov, le responsable de l'administration militaire régionale.

/ATS