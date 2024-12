Ukraine: Trump veut un « cessez-le-feu immédiat » et des négociations

Le président américain élu Donald Trump a appelé dimanche à un 'cessez-le-feu immédiat' et des négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine, sur sa plateforme Truth Social.

'Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient commencer. Trop de vies ont été perdues en vain, trop de familles ont été détruites, et si ça continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de plus gros, et bien pire', a-t-il écrit en affirmant que l'Ukraine a perdu 'de façon ridicule' 400'000 soldats et 'bien plus de civils'.

Dans son message, Donald Trump qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a également assuré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky 'aimerait conclure un accord' pour mettre fin à la guerre.

'Zelensky et l'Ukraine aimeraient conclure un accord et mettre fin à la folie', a-t-il écrit à la suite de sa rencontre à Paris samedi avec M. Zelensky.

'Je connais bien Vladimir. Il est temps d'agir. La Chine peut aider. Le monde attend!', a conclu M. Trump.

Nouvelle aide

La victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre a jeté le doute sur l'avenir du soutien des Etats-Unis à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, alors qu'il ne reste que quelques semaines pour fournir des milliards de dollars d'aide déjà budgétisés avant l'investiture du républicain.

Samedi, le ministère américain de la Défense a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine estimée à 988 millions de dollars. Donald Trump s'est montré très critique au cours des derniers mois des milliards de dollars débloqués par les Etats-Unis pour l'Ukraine.

Le président élu a promis de régler la guerre entre Kiev et Moscou avant même de prêter serment en janvier, sans jamais expliquer comment.

Les alliés européens de l'Ukraine craignent un désengagement des Etats-Unis dans ce conflit voire des pressions américaines pour un accord au détriment de Kiev.

