Ukraine: Kiev subit une attaque russe « massive », alerte son maire

La capitale de l'Ukraine Kiev a subi une attaque 'massive' tôt vendredi, a alerté son maire Vitali Klitschko. Il a appelé les habitants à rejoindre des abris, tandis que des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes explosions.

'Les forces de défense aérienne opèrent à Kiev', a déclaré Vitali Klitschko sur le réseau social Telegram. L'attaque a fait au moins deux blessés dans le district de Dniprovsky à l'est, dont une hospitalisée. Dans ce district 'selon les informations préliminaires, des débris ont frappé un immeuble résidentiel de cinq étages', a-t-il précisé.

Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs quartiers après les frappes, et les secours ont été mobilisés, ajoute-t-il.

De fortes explosions ont été entendues dans le centre-ville, ont indiqué des journalistes de l'AFP, qui ont vu des systèmes de défense aérienne activés contre des drones et des missiles.

