UE: les sondages donnent l'extrême droite de Meloni en tête

Le parti d'extrême droite de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, est arrivé en tête des élections européennes avec de 25 à 31% des suffrages, selon des sondages. Il est suivi par parti démocrate, qui obtient entre 21 et 25,5% des voix.

Le mouvement 5 Etoiles (populiste), dirigé par l'ancien premier ministre Giuseppe Conte, pointe en troisième position, avec entre 10 et 14% des suffrages, selon ces sondages réalisés à la sortie des urnes et présentant une large marge d'erreur.

Les deux partenaires de coalition de Mme Meloni, la Ligue antimigrants de Matteo Salvini et Forza Italia, le parti conservateur fondé par Silvio Berlusconi et membre du parti populaire européen (PPE), sont tous deux crédités d'entre 7 et 12% des voix.

Cette victoire annoncée de Mme Meloni, elle-même tête de liste et qui avait fait cette élection un référendum sur sa personne en demandant aux électeurs d'écrire simplement 'Giorgia' sur leur bulletin, devrait donc confirmer son score de 26% aux législatives de 2022 qui l'avaient portée au pouvoir.

Progression impressionnante

Depuis son arrivée à la tête du gouvernement en octobre 2022, elle a réussi à maintenir un consensus sur sa personne, grâce entre autres aux divisions de ses opposants.

Sa progression par rapport aux élections européennes de 2019 est impressionnante: Fratelli d'Italia n'avait alors rassemblé que 6,44% des voix. A l'époque, c'était la Ligue du très eurosceptique Matteo Salvini, alliée du Rassemblement national français à Strasbourg, qui s'était taillé la part du lion avec 34,26%.

Ce résultat devrait permettre à Mme Meloni de renforcer son poids à Bruxelles, où elle est déjà parvenue à imposer certains de ses thèmes de prédilection, comme la lutte contre les arrivées de migrants en Europe. Contrairement à son allié le premier ministre hongrois Viktor Orban, elle a aussi réussi à s'imposer comme une interlocutrice de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, notamment grâce à son positionnement pro-ukrainien.

Au Parlement européen, Fratelli d'Italia fait partie du groupe des conservateurs et réformistes européens aux côtés notamment du parti espagnol d'extrême droite Vox et du petit parti français Reconquête.

L'autre groupe d'extrême droite, Identité et Démocratie, comprend la Ligue et le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui a remporté une victoire historique en France.

/ATS