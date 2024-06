UE: fin du marathon électoral pour redessiner le paysage politique

Une vingtaine de pays de l'Union européenne (UE), dont la France et l'Allemagne, élisent dimanche leurs députés au Parlement européen, clôturant un marathon électoral susceptible de redessiner les équilibres politiques. L'extrême droite est attendue en force.

360 millions d'Européens sont appelés aux urnes pour désigner 720 membres du Parlement européen. Les Pays-Bas ont donné le coup d'envoi jeudi en confirmant, selon des estimations, une poussée du parti d'extrême droite de Geert Wilders.

En Italie, où le vote a débuté samedi et se poursuivait dimanche. Le parti post-fasciste Fratelli d'Italia (FDI) de la cheffe de gouvernement Giorgia Meloni est grand favori et pourrait envoyer 22 eurodéputés dans l'hémicycle, contre six actuellement.

En France, les sondages prédisent une victoire historique du Rassemblement national (RN), loin devant la liste du parti du président français Emmanuel Macron.

En Allemagne, les conservateurs devraient, eux, arriver largement en tête, devant les sociaux-démocrates et l'AfD au coude à coude.

/ATS