UE: « écrasante majorité » pour des tests sur les voyageurs de Chine

Une 'écrasante majorité' des pays de l'UE se sont prononcés mardi en faveur de tests Covid systématiques pour les voyageurs venant de Chine avant leur départ pour l'Europe. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la Commission européenne.

La mesure fait partie des recommandations d'un comité d'experts sanitaires des Vingt-Sept (Comité de sécurité sanitaire) et sera discutée mercredi au cours d'une réunion destinée à préparer une réponse coordonnée de l'UE à l'explosion du nombre des contaminations en Chine.

Les experts sanitaires ont examiné mardi d'autres mesures proposées par la Commission, celle consistant à imposer le port du masque aux passagers de Chine, le contrôle des eaux usées des avions et des tests accrus, avec séquençage génomique, dans les aéroports d'arrivée, en vue d'identifier d'éventuels nouveaux variants.

'Ces mesures devraient être ciblées sur les vols et les aéroports les plus appropriés et être mises en oeuvre de manière coordonnée (à travers l'UE) pour garantir leur efficacité', a souligné le porte-parole.

Des recommandations

La réunion mercredi de l'IPCR (dispositif européen pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise) pourra aboutir à des recommandations qui devront ensuite être avalisées par les Etats membres.

La Chine a condamné mardi les tests Covid obligatoires déjà imposés par une douzaine de pays dans le monde, dont trois dans l'UE, aux voyageurs en provenance de son territoire, prévenant qu'elle pourrait prendre des 'contre-mesures' en représailles.

Pékin a mis fin début décembre à sa politique draconienne du 'zéro Covid', entraînant l'explosion du nombre des contaminations dans la population chinoise, et lèvera dimanche ses obligations de quarantaine pour les voyageurs arrivant de l'étranger.

Ordre dispersé

Inquiets du manque de transparence sur les chiffres chinois et redoutant l'apparition de nouveaux variants, les Européens ont réagi en ordre dispersé, trois des Etats membres de l'UE optant unilatéralement pour des restrictions.

Italie et Espagne ont imposé des tests à l'arrivée pour les passagers partis de Chine, tandis que la France a décidé d'exiger, à compter de jeudi, un test négatif datant de moins de 48 heures à leur départ. Des tests aléatoires pourront aussi avoir lieu à l'arrivée en France.

Au cours de la réunion du Comité de sécurité sanitaire, 'tous les États membres se sont mis d'accord sur une approche coordonnée', a insisté le porte-parole de l'exécutif européen.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l'une des agences sanitaires de l'UE, avait jugé jeudi 'injustifié' un dépistage systématique des voyageurs, au vu du niveau d'immunité collective en Europe et de la présence sur ce continent des mêmes variants qu'en Chine.

L'ECDC a dit mardi 'avoir accru ses activités de surveillance', tout en estimant à nouveau que 'les variants circulant en Chine (...) ne constituent pas en eux-mêmes une menace pour la réponse immunitaire' des Européens.

